Estás son todas las religiones que existen en el universo de Game of Thrones

No todo es el Señor de la Luz ni el Dios de la Muerte en Game of Thrones. Ya que tanto en Westeros y en Essos hay muchas religiones diferentes.

Game of Thrones tiene una infinidad de personajes, locaciones y cosas que no pudimos ver en la serie. Aún así, gran parte de estas cosas lograron al menos ser mencionadas en la televisión. Y para ser más específicos, nos referimos a las religiones.

Dentro de todo el universo de Hielo y Fuego, tenemos un gran cantidad de creencias y deidades que veremos a continuación.

Los Viejos Dioses del Bosque

Esta religión no se basa en adorar a un solo dios, sino que se adora a muchos dioses y espíritus cuyos nombres son ignorados. Es la religión original de Westeros y comenzó a practicarse por los Niños del Bosque y los Primeros Hombres.

A pesar de ser una religión básicamente obsoleta al momento en que la historia principal transcurre. Se practica principalmente en el norte de Westeros y más allá del gran muro también. Además de que algunas pocas casas nobles del sur la practican.

La Fe de los Siete

Es la religión que vino a reemplazar a los Viejos Dioses del Bosque. Fue llevada a Westeros durante la invasión Andal seis mil años antes de que los eventos de la serie y los libros dieran comienzo.

En esta religión se adora a los siete, que son a su vez uno solo dios. Se dice que este dios tiene siete rostros dentro de un solo ser, cada uno separado de los otros 6 pero unidos en esencia.

A esta deidad también se le conoce como El Dios de los Siete, El Dios de los Siete Rostros y es nombrado también como Los Nuevos Dioses. De estas dos religiones es que viene la famosa frase “Por lo dioses viejos y nuevos”.

El Dios Ahogado

Es la religión principal de las Islas de Hierro, en donde viven los Greyjoy. Se dice que el Dios Ahogado valora a quienes tienen destreza en la navegación y en el combate marítimo.

A pesar de que es mucho menor que las dos anteriores, sigue siendo una de las tres principales religiones en Westeros. Ocupando la totalidad de habitantes de las Islas de Hierro.

El Señor de la Luz

Esta religión se centra en la adoración de un único y verdadera dios, al que llaman Señor de la Luz. También es conocido como “R’hllor” y se cree que es quien liberará al mundo de la oscuridad.

Es la religión que predican en su mayoría los habitantes del continente de Essos. Por lo que Melisandre y las demás Sacerdotisas Rojas son parte de esta religión. Una frase muy famosa que se le escucha decir a los Sacerdotes Rojos y Sacerdotisas Rojas es “La noche es oscura y llena de terrores”.

Los Sacerdotes Barbudos de Norvos

Son un conjunto de Sacerdotes guerreros que viven en la ciudad libre de Norvos en Essos. Los Sacerdotes Barbudos sirven como representantes terrenales de todas las deidades de Norvos.

Daario Naharis en la serie, menciona que recibió entrenamiento de combate para pelear como un Dothraki, un sacerdote Novoshi y un caballero de Westeros.

La Cabra Negra de Qohor

Es la religión principal en la ciudad libre de Qohor. Este dios es sombrío y misterioso, en especial porque sus habitantes le hacen sacrificios de sangre todos los días.

De acuerdo con Jaqen H’ghar, todos los días se le rinde tributo con sangre. En días festivos se le ofrecen criminales y en tiempos de crisis se le ofrecen nobles. Se puede ver una estatua de esta deidad en la Casa de Blanco y Negro en la serie.

El Dios de Muchos Rostros

A pesar de que en la serie es una religión bien conocida para los espectadores, en Essos y Westeros es una religión muy poco conocida.

Se practica solamente en Braavos y a este dios lo siguen los asesinos conocidos como los “Sin Rostro”. De hecho, se dice que el Dios de Muchos Rostros es la muerte misma y justo se le conoce también como “El Dios de la Muerte”.

Su frase más famosa es “¿Qué le decimos al Dios de la Muerte? Hoy no.”

Cantantes de la Luna (Moonsingers)

Se les conoce como Moonsingers a los sacerdotes del pueblo de los Jogos Nhai. Esta religión se practica en la ciudad libre de Braavos.

No se sabe mucho de esta reigión, ni siquiera en los libros, solamente se sabe que fue fundada por antiguos esclavos que escaparon de Valyria. Después de robar los barcos de esclavos en los que eran transportados, se establecieron al Este del Mar Dothraki.

Religión Valyria

Es la religión principal de las tierras Valyrias en Essos. Se pudo practicar hasta que Valyria fue destruida cuatrocientos años antes de los eventos de la serie y libros. Los Targaryen siguieron practicando esta religión hasta que Aegon El Conquistador se convirtió a La Fe de los Siete al llegar a Westeros.

Los dragones Targaryen son nombrados en honor a los dioses de esta religión. La cual básicamente ya está extinta. Algunos de los muchos dioses a los que adoraban ser llamaban Balerion, Vhagar y Meraxes.

Religión Ghiscari

Es la religión principal que se practica en La Bahías de los Esclavistas. Sus sacerdotisas son llamadas “Gracias” como en “Gracias divinas”. Estas se dividen en Azules, Rojas, Blancas, Verdes, Rosas, Púrpuras y Doradas.

En su mayoría, las Gracias son mujeres nacidas en la nobleza y no se sabe con certeza el nombre de sus dioses ni qué es lo que predican.

El Gran Semental

Religión principal de los Dothraki, quienes adoran a un dios en forma de caballo. Por lo que los caballos son muy importantes para su cultura.

Sin embargo, no piensan que es el único dios que existe. Ya que los Dothraki no niegan la posibilidad de que existan más deidades. Pero eso no quiere decir que tengan fe en otros dioses, sino que saben que su dios es más poderoso que los dioses de otras religiones.

El Gran Pastor

Es la religión principal de la región de Lhazar, lugar en donde habitan personas pacíficas. Al sur del Mar Dothraki.

Se dice que todos los hombres son parte de un solo rebaño. Por lo que los creyentes buscarán curar y ayudar a todos. No importa si es del mismo pueblo o si intentaron matarlos.

Religión de Yi Ti

Se adora principalmente a dos deidades: El León de la Noche y la Doncella Hecha de Luz. El León de la Noche es conocido como el padre del primer emperador. Además se dice que su ira casi termina con el mundo.

La Doncella Hecha de Luz es quien cargó el bebé del León de la Noche. Eventualmente dando a luz al primer emperador.

Curiosamente, en las novelas principales escritas por George R. R. Martin, no se menciona la Doncella Hecha de Luz. Y en la serie se puede ver también la estatua del León de la Noche en la Casa de Blanco y Negro en Braavos.

Religión de las Islas Veraniegas

En este lugar se cree que el sexo es un acto de sagrado y dador de vida. Por lo que los creyentes adoran a sus dioses manteniendo relaciones sexuales de manera constante. Incluso los funerales son fiestas en donde el vino y el sexo son los protagonistas.

A pesar de que no se ha dado a conocer mucho sobre esta religión, se sabe que la prostitución es un trabajo muy respetable en las Islas Veraniegas.

Ademas de que en la serie se menciona por Varys que uno de sus diosas es la de la fertilidad. La cual es adorada con sexo y tiene 16 senos. No se menciona a esta deidad hasta la fecha en los libros.

Otras deidades menores

A pesar de que existen otros dioses, estos son menores y casi no se han mencionado. Salvo por algún personaje menor o por cultos distintos. Estos son los siguientes: