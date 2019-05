Cambian las reglas: Instagram será más severo con los banneos

Mucho cuidado, troles.

Los banneos estarán más sabrosos que nunca en Instagram, la red social fotográfica (y de tantas otras cosas) más pujante de la actualidad.

Sucede que según informan en diversos medios, se vienen cambios grandes en las reglas de esta red social.

En la actualidad, Instagram se rige bajo la regla de que bannea usuarios que incumplan las reglas, pero siempre dependiendo de la cantidad de infracciones cometidas en un marco determinado de tiempo, lo que ha permitido que varios se aprovechen.

Además de lo anterior, dependía de cuánto posteara el usuario. En simple, entre más publicaras, más infracciones podías cometer, así de horrible.

Pero ya está confirmado que eso está por cambiar y que la cancha será pareja para todos los usuarios, sin importar la frecuencia de posteos en la red.

De todas maneras, Instagram no ha dado a conocer (y probablemente no lo haga) el número de infracciones permitidas y el rango de tiempo nuevo, para que los malhechores sociales no puedan aprovecharse.

Algo es algo, dicen.