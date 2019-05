México: Los recientes recortes de presupuesto al Conacyt podrían hacer desaparecer centros de investigación

La comunidad científica en México está preocupada por los recortes a presupuestos realizados al Conacyt ya que podría colapsar centros de investigación.

Después de que se anunciaron más recortes de presupuesto al Conacyt, la comunidad científica comenzó a preocuparse. Ya que de llevarse a cabo el plan de recortes del presidente, los centros de investigación podrían comenzar desaparecer.

La austeridad forzada

En respuesta a los anuncios de los recortes de presupuesto, la comunidad científica decidió manifestar sus preocupaciones. Esto por medio de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde le piden reconsiderar su postura sobre el recorte de presupuesto.

En la carta se juntaron más de 3,190 firmas de científicos mexicanos que buscan continuar con sus investigaciones. Esto lo dieron a conocer por medio de Twitter, con una publicación hecha por el Dr. Fabián Rosales Ortega. La publicación dice lo siguiente.

Hemos entregado al Sr. Presidente @lopezobrador_ una carta con más de 3 mil firmas de científicos y trabajadores de los Centros @Conacyt_MX donde solicitamos reconsiderar el #Memorandum de #LeyDeAusteridad que pone en riesgo a la #CienciaPorMéxico

De acuerdo con la carta, durante los últimos diez años se han realizado muchos recortes a la ciencia. Por lo que cada vez es más complicado promover los estudios y avances científicos. Así que de realizarse los recortes planeados por AMLO, muchos Centros Públicos de Investigación tendrían que cerrar.

Es como si nosotros fuéramos un guardacostas, que tiene como misión proteger los océanos del país, pero por estos recortes presupuestales adicionales, que son de entre un 30 y 50 por ciento, simplemente no podemos soltar amarres, no podemos salir de puerto.

Dijo el investigador Juan Martínez. Quien dijo que para poder realizar investigaciones del medio ambiente, es necesario desplazarse por el país. Pero de no tener los recursos para hacerlo, se tendría que viajar de manera ineficiente y en los peores casos simplemente no viajar. Por lo que investigaciones de este y más tipos se verían frenadas. Y sin poder investigar, los centros no tendrían razón de existir.