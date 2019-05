Este es el primer trailer de la serie de Batwoman de CW

Pronto en la pantalla chica.

La serie protagonizada por Batwoman llegará muy pronto a la pantalla chica y puedes ver el trailer aquí arriba.

Ruby Rose será la actriz encargada de darle vida a la protagonista de esta nueva serie de la cadena CW..

La serie llega en un momento oportuno, ya que la visibilidad de la comunidad LGBTI está en alza y esta heroína, además de ser la prima de Batman, es lesbiana y defiende causas afines, por lo que es de esperarse que veamos diversos tópicos y tramas sobre aquello.

La superheroína será parte del afamado "Arrowverse" y de momento no hay fecha de estreno firmada, solo un "muy pronto".

Su primera aparición fue en un crossover de ese universo y se estaba esperando que esta nueva serie se materializara pronto.

Si la actriz se les hace conocida, es porque también ha estado en Orange Is The New Black, interpretando el papel de Stella Carlin.