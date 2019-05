La policía de México usa scooters de Lime para asegurar el área de un asesinato

Autoridades mexicanas decidieron usar un método poco ortodoxo para acordonar una escena de crimen: Usar tres scooters de Lime.

En México, los scooters de Lime son muy populares, ya que permiten a uno transportarse de manera rápida y efectiva. Sin embargo, parece que las autoridades de la CDMX encontraron otro uso bastante original para estos vehículos eléctricos. Ya que los usaron para asegurar una zona en la que se realizó un asesinato.

Creo que esos scooters están ocupados

De manera ingeniosa, las autoridades decidieron actuar de manera rápida y efectiva para asegurar este lugar. Con la finalidad de que nadie contaminara la escena del crimen. Pero al parecer, en vista de la falta de recursos en ese momento para realizar un aseguramiento, se tomaron la libertad de usar scooters.

Justo aquí tienes las fotos de como lo hicieron.

De hecho, Lime dio a conector que si bien, los vehículos no deben utilizarse para ese tipo de actividades, se sienten bien de poder haber ayudado a las autoridades.

De acuerdo con los comunicados oficiales de la policía, este asesinato ocurrió en Polanco. Y supuestamente fue un intento de robo fallido, en el cual la víctima lamentablemente forcejeó con el asaltante y perdió la vida.

Sin embargo, las autoridades aún no han dado a conocer la razón por la que decidieron utilizar estos scooters. Pero aún así, parece que esto resultó bastante bien a su propia manera.

Lime, por su parte, parece que si bien, no está molesto, si espera que esto no se vuelva a repetir. Y tiene todo el sentido del mundo, a ninguna empresa le gusta ver el nombre de su marca junto a la palabra asesinato. Así que cabe aclarar que Lime no tuvo nada que ver con ninguna actividad delictiva. Al contrario, sus productos fueron usados sin su previa autorización para acordonar una escena de crimen.

Aún así, es bastante curioso que se haya optado por usar estos vehículos en lugar de alguna herramienta oficial. Pero supongo que mientras funcione, cualquier cosa es válida ¿Cierto?.