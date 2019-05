Sony establece PlayStation Productions para adaptar juegos al cine y la televisión

El estudio de producción será supervisado directamente por Shawn Layden.

Desde hace tiempo se ha venido hablando de lo bueno que sería ver películas basadas en títulos como God of War, Uncharted o The Last of Us, y hoy precisamente tenemos que se ha hecho un anuncio que ha incrementado la posibilidad de que eso se haga realidad.

Sony Interactive Entertainment ha anunciado la creación de PlayStation Productions, un estudio de producción que se encargará de adaptar el catálogo de juegos exclusivos de la compañía en el cine y la televisión (vía THR).

Este estudio con base en Culver City estará dirigido por Asad Qizilbash y será supervisado por Shawn Layden, presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, destacando que Sony Studios apoyará en el tema de la distribución.

Layden comentó, "Tenemos 25 años de experiencia en desarrollo de juegos y eso ha creado 25 años de grandes juegos, franquicias e historias. Creemos que ahora es un buen momento para ver otras oportunidades en el streaming, el cine o la televisión para darle vida a nuestro mundo en otro espectro."

Por su parte, Qizilbash agregó, "En lugar de otorgar licencias de nuestras propiedades intelectuales a los estudios, sentimos que el mejor enfoque era desarrollar y producir por nosotros mismos. Una, porque estamos más familiarizados, pero también porque sabemos lo que le gusta a la comunidad de PlayStation."

Con inspiración de Marvel

Shawn Layden señaló que han comenzado esta iniciativa debido a que han visto lo que Marvel ha hecho al tomar el mundo de los cómics y convertirlo en lo más grande que se ha hecho en la industria del cine, destacando que definitivamente están tomando inspiración en ellos.

Por último, se menciona que dependiendo de cada título se verá si se enfoca en el cine o la televisión, y al parecer ya se está trabajando en la primera oleada de proyectos.

¿Qué les parece la creación de PlayStation Productions?