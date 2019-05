Conozcan Playdate, una pequeña consola portátil de los distribuidores de Firewatch

Panic ha anunciado Playdate, una nueva consola portátil que cuenta con un pequeño y adorable cuerpo en color amarillo, una manivela que acompaña a los botones estándar, y juegos desarrollados por grandes nombres del mundo indie como Keita Takahashi y Zach Gage (vía The Verge).

Por si no están al tanto, Panic es la compañía distribuidora de juegos como Firewatch y el nuevo Untitled Goose Game, y ahora nos sorprendieron con el anuncio de esta portátil que crearon para llevar algo verdaderamente diferente al mundo de los videojuegos.

Comenzando con el hardware, el dispositivo es pequeño con un cuerpo de 74mm × 76mm × 9mm, tiene una pantalla de 2.7 pulgadas reflectiva en blanco y negro sin retroiluminación, dos botones y un pad direccional al frente, y en un costado una manivela.

¿Qué hace la manivela? Aunque se podría pensar que es para darle energía al dispositivo, en realidad se usa como una singular opción de control similar a un stick analógico.

Oh yeah, the crank! No, it doesn't power the device. It's a flip-out rotational controller that puts a fresh spin on fun. Some games use it exclusively, some use it with the d-pad, and some not at all. pic.twitter.com/XYW97nLZKK

— Playdate (@playdate) May 22, 2019