Estos son los nuevos Pixel 3a y Pixel 3a XL #IO19

No hubo muchas sorpresas, se había filtrado hasta en tiendas y hoy se confirma. Estos son los nuevos Pixel 3a y Pixel 3a XL.

Google los presentó en el contexto de la primera keynote de la conferencia de desarrolladores Google I/O en Mountain View, California.

Estas son las especificaciones técnicas de estos equipos:

La batería en el modelo más pequeño es de 3000 mAh y en el modelo XL es de 3700 mAh, que en el papel se ve muchísimo mejor.

El lector de huellas está en la parte trasera y ¡oh, sorpresa! en la parte alta encontramos un puerto de audífonos, algo que muchos extrañan, pero claro, nos quitan la resistencia al agua y al polvo a cambio de eso.

Por cierto, desde hoy y solo en los teléfonos Pixel (por ahora), Google Maps funcionará en realidad aumentada, tal como se había anunciado hace años.

Vienen en colores blanco púrpura y negro. El modelo más pequeño se venderá desde los USD $399 y el XL desde los USD $479. Uno de los principales argumentos de venta que tienen estos equipos es tener siempre la última versión disponible de Android, mes a mes con parches de seguridad, por al menos tres años con estos nuevos terminales.

Google hace este movimiento a medio ciclo del lanzamiento de su gama alta en un intento por apelar a mercados más masivos, ya que sus modelos premium no se han vendido bien, a pesar de la buena prensa que manejan, principalmente por su excelente cámara, que en teoría estos nuevos Pixel no tendrían mucho que envidiar. Gracias a la inteligencia artificial serían teóricamente idénticas, con Night Sight y todo eso que la gente ama de este terminal.

¿Fecha de lanzamiento? Sorpresa, hoy martes 7 de mayo, aunque claro, en mercados seleccionados, que no incluyen a nuestra región. Una lástima.

Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19 pic.twitter.com/1KKB2m3PJc

— Made by Google (@madebygoogle) May 7, 2019