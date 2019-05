Peter Jackson rechazó ser el director de Aquaman dos veces seguidas

El aclamado director conocido por su trabajo en la saga del Señor de los Anillos no quiso participar en la cinta perteneciente a DC Comics.

El famoso director de cine Peter Jackson declaró en una entrevista que el CEO de Warner Bros, Kevin Tsujihara, le ofreció en total dos veces ser el director de la taquillera película de DC Comics Aquaman, propuesta a la que él se había negado en ambas ocasiones.

El motivo de su negativa se debió principalmente a que no se consideraba un fans de la saga, situación que lo llevó a distanciarse del papel de forma inmediata.

"No soy un chico de superheroes, leí a Tintin recuerdalo", fue la chistosa frase con la que Jackson terminó con cualquier posibilidad de ser el director de Aquaman en su momento.

Director de documentales

Para el recordado director de la saga "El señor de los anillos", su presente cinematográfico, en el cual se ha dedicado a trabajar en documentales y proyectos relacionados con este tipo de material audiovisual, son las cosas que realmente le interesan y motivan a trabajar a día de hoy.

Fue el propio Jackson que sentenció volver a dirigir películas taquilleras por ahora con esta frase "Realmente no creo que vaya a dirigir otra película de este tipo por un largo tiempo".

Por ahora en director esta concentrado en sus actuales proyectos, donde destacan ahora un futuro documental sobre "The Beatles" o el aclamado material audiovisual relacionado sobre la Primera Guerra Mundial que realizó hace algunos años conocido como "they Shall Not Grow", entre otros grandes trabajos más.

Debemos asumir que quizás el papel de dirigir historias de superhéores no le sienta muy bien al aclamado director Peter Jackson, ya que su historial de trabajos no está relacionado con este tipo de temáticas.

Finalmente, no podemos negar la increíble versatilidad que tiene este talentoso director para llevar historias al cine. Es por esto que esperamos que ojalá mas pronto que nunca, Jackson se decida a volver a la gran pantalla y tome el reto de trabajar en un proyecto de este tipo, algo que sin duda podemos suponer desde ahora, será de calidad.