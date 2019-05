Un grupo de personas deciden arriesgar sus vidas al escalar el volcán Popocatépetl

Sin importar que tan aburrido estás, decidir subir al volcán Popocatépetl cuando se encuentra en Amarillo Fase 2 es de las peores cosas que puedes hacer.

Cualquier volcán que haya tenido actividad es peligroso, en especial si hablamos del Popocatépetl. Volcán mexicano que ha tenido mucha actividad recientemente. Cabe mencionar que tomar la decisión de acercarse al volcán es extremadamente peligroso.

La estupidez humana es tan infinita como su vida lo permita

Gracias a lo anterior, sabemos que al acercarse en estos momentos al volcán Popocatépetl podría tener resultados fatales. Pero parece que un pequeño grupo de mexicanos decidir que la mejor manera de pasar el tiempo era arriesgando sus vidas.

Con mucho orgullo, este grupo de aventureros decidió publicar fotografías y videos de su visita al cráter del Popocatépetl. Lugar que no solamente es peligroso por las razones obvias, también porque al momento de visitarlo, había temperaturas de -27 Cº.

De hecho, en el video se encuentran narrando todo el viaje y la preparación previa para subir al volcán. De acuerdo con las publicaciones de este grupo de alpinistas, se aventuraron al volcán el 2 de Mayo. A pesar de que existen advertencias de parte de las autoridades de no hacerlo por el riesgo que representa hacerlo.

Entre las fotografías y videos, se puede ver el rostro de todos los involucrados en la arriesgada aventura. Afortunadamente, no se reportó ninguna lesión de parte de los excursionistas y al parecer no hubo heridos ni mucho menos. Sin embargo, no deja de ser una actividad de por más irresponsable que pudo haber terminado en desgracia.

Recordemos que el Popocatépetl está en alerta amarillo fase 2. Lo que quiere decir que la situación con el volcán es delicada y las comunidades circundantes deben estar listas para evacuar en cualquier momento.

Además, se ha alertado a la población que es importante no acercar a menos de 12 kilometros al volcán. Puesto que este podría expulsar plumas de vapor, agua y gas, además de caída de ceniza y fragmentos incandescentes.