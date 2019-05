Personajes de Anime y Manga que podrían levantar el martillo de Thor

No solamente los personaje de cómics podrían ser dignos de levantar el Mjolnir. Por eso aquí te mostramos personajes de Anime que podrían levantarlo.

A lo largo de las historias del manga, anime y cómics, hay personajes que nos motivan a ser mejores. Muchos de ellos tienden a ser modelos a seguir, siempre heroicos que buscan hacer del mundo un mejor lugar.

Por eso es que nos preguntamos, cuales personajes del entretenimiento japonés podrían ser dignos de levantar el Mjolnir. De acuerdo a las pistas que hemos visto, solamente aquellos con un gran sentido de justicia y heroísmo son capaces de levantarlo.

Mumen Rider (One Punch Man)

Un personaje sin poderes que busca a toda costa ayudar a otros, incluso si ello significa poner en riesgo su vida. Gracias al hecho de que no tiene poderes, se ha visto en desventaja contra los enemigos super poderosos que existen en el universo de One Punch Man.

Sin embargo, eso no lo desanima, ya que ante cualquier señal de peligro, él casi siempre es de los primeros en llegar para ayudar a otros. Sin importar si es combatiendo o rescatando personas, él siempre se ve feliz de poder ayudar a otros.

Además es una persona muy humilde y agradecida con lo que los demás hacen por él.

All Might / Deku (My Hero Academia)

All MIght es el símbolo de la justicia mismo, el héroe que ha inspirado a incontables aspirantes a héroes a seguir sus pasos. Su presencia como héroe y símbolo de paz es tan grande, que basta con su sola presencia para calmar a las personas. Siempre dispuesto a ayudar y dar esperanza sin importar el tamaño del conflicto. E incluso, viendo que usar sus poderes podría terminar matándolo, no duda en luchar hasta el último aliento para evitar que las personas salgan lastimadas.

De igual manera, su joven pupilo es inalcanzable en cuanto a sentimiento de justicia y heroísmo se refiere. Incluso desde antes de tener poderes, él tenia ya un heroísmo inigualable dentro de sí mismo.

Los dos, destinados a ser maestro y alumno, comparten un objetivo: Llevar esperanza y tranquilidad a la humanidad.

Masaru Kato (Gantz)

Uno de los dos primeros personajes principales de Gantz. Es un estudiante de preparatoria que, gracias a la admiración que siente por su amigo de la infancia, Kurono. Decide volverse una persona capaz de proteger a sus seres queridos.

Su motivación para seguir luchando en Gantz es solamente la de poder proteger a su hermano y a las personas inocentes. Él siempre trata de terminar las peleas con métodos no letales, por lo que el arma que transporta a los aliens es su opción en cada pelea.

Es una persona de admirar que hará todo lo posible por ayudar a otros, solamente usado la violencia como última opción, incluso si pone en riesgo su propia vida.

Gohan (Dragon Ball)

Quizá el personaje de toda la lista que podría ser el más polémico. Pero encaja perfectamente en cuanto a ser digno por varias razones. En primer lugar, puede subir a la nube voladora, la cual solamente permite a personas de corazón puro montarla. Pero lo que lo haría digno de portar el Mjolnir, sería el hecho de que su motivación para pelear es siempre proteger a los demás.

A diferencia de su papá, Gohan pelea solamente cuanto es necesario. Incluso se reveló en contra de todo para volverse un justiciero. Lo que quiere no es estudiar o volverse más fuerte. Lo que Gohan realmente siempre ha querido, es proteger a sus amigos y seres queridos.

Armin Arlert (Attack on Titan)

No solamente es un genio estratega, sino que de todos los soldados que luchan contra los titanes, es el de corazón más puro. Similar a todos los anteriores, su principal motivación es luchar sin tener que matar a nadie. Por esos sus estrategias siempre se basan en el principio de vencer sin sacrificar a ningún compañero.

Además, protege a sus amigos hasta el punto de dar la vida misma y eso mismo lo ha hecho superar sus miedos. Uno de los personajes de SNK que ha evolucionado más y se ha vuelto un soldado admirable y valiente.

Jonathan Joestar (JoJo's Bizarre Adventure)

El JoJo original, el caballero por excelencia y el símbolo de justicia que motivaría a generaciones enteras. Algunos dicen que Jonathan es demasiado puro para este mundo y podrían estar en lo cierto. Ya que no solamente pelea y se hace fuerte para proteger a sus seres queridos. Sino que su corazón es lo suficientemente grande como para perdonar al peor de sus enemigos.

El primer JoJo es admirado no solamente por sus amigos, quienes intentan honrarlo aún después de muerto. Sino que gracias a su determinación inquebrantable y su inigualable sentido de la justicia, sumado a un corazón puro pero con alma de guerrero. Hizo que se ganara el respeto de todos sus enemigos también.

Inuyashiki Ichiro (Inuyashiki)

Un anciano con cáncer que se encuentra viviendo una vida llena de arrepentimientos y tristeza. Su familia lo odia, no tiene mucho dinero y la mayor parte del tiempo es tratado como basura. Sin embargo, cuando obtiene un cuerpo robótico que lo vuelve virtualmente inmortal, este decide ayudar a otros.

A pesar de su apariencia patética y humilde, Inuyashiki es todo un héroe. Ya que sin importar en los problemas que se pueda meter, decide pelear contra cualquier persona que decida hacer el mal, así como ayudar a quienes se encuentren en problemas como incendios, intentos de asesinato o secuestros.

Cada una de sus batallas te hará querer verlo triunfar, y es gracias al enorme valor que tiene por la vida humana que podría ser digno de cargar el Mjolnir.