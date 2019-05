Es oficial: un personaje del MCU es gay y pronto va a salir del clóset

Marvel sigue cosechando éxitos absolutos con los números de taquilla que logró Avengers: Endgame. Los fans tienen muchas dudas sobre qué es lo que sigue ahora para estos personajes; y los hermanos Russo tienen una respuesta certera para ellos: hay algo gay en camino.

Suena extraño, pero durante una reciente entrevistas los cineastas revelaron un poco de lo que se viene para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Y una de esas cosas es la revelación de que siempre hubo un personaje que fue gay en todo momento, pero que dentro de poco saldrá del clóset oficialmente.

Todo partió de una conversación casual donde comentaban esa escena de la sesión grupal, donde el Capitán América charla con un chico (uno de los hermanos Russo) que tuvo su primera cita con otro hombre luego de que Thanos barriera con la mitad de la humanidad.

A continuación reproducimos el orden de la conversación, ya que fue algo que se dio de manera más o menos natural:

-Sí, [ese personaje de la sesión grupal es] abiertamente gay. Ha habido insinuaciones sobre la sexualidad de otros personajes, pero este es el primer personaje abiertamente gay .

-¿Quién más es gay?

-Uhhh… este… ¡Ya lo averiguaremos!… Hay un personaje gay que saldrá del clóset en una de las películas, y creo que Kevin [Feige, jefe de MCU] hará ese anuncio, estoy seguro que muy pronto.

-¿Hay algunos algunos personajes LGBT en camino?

-Sí

-¿Algunos a los que ya hemos visto?

-Hay de ambos. De los que ya has visto y los que no has visto.