Ya no volverás a perder tu automóvil gracias a Google Maps

Si se te ha llegado a perder el carro de camino porque olvidaste en dónde lo estacionaste, Google Maps tiene una muy buena solución para ti.

Google Maps sabe que a todos nos ha pasado quedo sabemos en donde dejamos estacionado nuestro automóvil. De hecho, hay personas que se tardan horas e incluso días en encontrar el su vehículo. Por eso es que Google decidió ayudar a todos y hacer que la tarea de encontrar tu auto sea mucho más fácil.

Tan fácil como respirar

Para poder hacer uso de esta función solamente necesitas tener instalada la aplicación de Google Maps en tu smartphone. Después ya básicamente todo es algo extremadamente sencillo y te explicaremos como hacerlo paso a paso.

1.- Abrir a la aplicación de Google Maps desde tu dispositivo móvil. 2.- Una vez dentro, deberás pulsar el círculo azul, el de “ubicación”. 3.- Ya habiendo hecho eso, te aparecerá una lista de opciones. Ahí debes seleccionar la opción de “Guardar ubicación del coche aparcado”.

Y listo, con eso Google Maps guardará la ubicación del lugar en el que te encuentras estacionado. De hecho no solamente te permite hacer eso, puesto que dentro de las opciones, te deja poner un tiempo límite. Esto en caso de que estés pagando un parquímetro, para que no se te pase el tiempo y no tengas cargos extra. Además de agregar notas en caso de que sea necesario.

Algo muy importante que debes saber, es el asistente de Google también te puede ayudar a esto. Basta con darle la orden de “Guardar ubicación de estacionamiento”. Ya cuando hayamos guardado esta ubicación en Maps, ahora siempre podremos ver el estado de nuestro lugar de estacionamiento.

Una vez que decidamos regresar a donde está el auto estacionado, simplemente debemos seguir el mapa en nuestro teléfono. Esto seguramente ayudará a más de una persona en el mundo y es una función muy sencilla de usar. Solo recuerda que necesitas tener cuidado en donde te estacionas, las grúas no perdonan.