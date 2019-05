Pedro Pascal cree que The Mandalorian es como Game of Thrones

The Mandalorian al parecer será tan densa que tiene varios paralelismos con el elemento más distintivo de Game of Thrones.

Pedro Pascal es uno de los actores más queridos del momento; gracias a su corta pero brillante trayectoria tanto en el cine como en la pantalla chica. El hombre está por estrenar The Mandalorian, la primera serie de Star Wars. Y tuvo el honor de estar en Game of Thrones.

Con tal curriculum el hombre tiene la autoridad moral como para hablar de ambas franquicias. Ya que las conoce desde sus entrañas.

Y eso fue justamente lo que hizo en su última entrevista con la gente de Entertainment Weekly, donde habló de los puntos en común que encuentra entre ambas franquicias. Particularmente a partir de The Mandalorian:

Veo enormes paralelismos entre el mundo de Star Wars y el mundo de Game of Thrones. De hecho es posible que Juego de Tronos podría no existir si no fuera por Star Wars, de la manera en que este género de construcción de mundo [llevó] la ciencia ficción a un nuevo nivel, en la misma forma en que Game of Thrones lleva la fantasía a un nuevo nivel. Por la manera en que se representan realidades tan concretas en las que vivimos; aunque la ironía es que se trata de ciencia ficción y fantasía respectivamente.

Pascal considera que efectivamente, en varios niveles, Game of Thrones y The Mandalorian guardan muchos puntos en común y los fans lo comprobarán al conocer la serie.

Aunque esto no quiere decir que habrá toneladas de cadáveres; ni muertes superviolentas de los personajes protagónicos en esta serie de Star Wars, que en teoría será tanto para público adulto como más joven.

Si no que más bien The Mandalorian tendrá un sello distintivo de Game of Thrones. Donde la articulación de su universo es tan cuidada que parecerá 100% real.

En cualquier caso, los fans de América Latina tendrán que esperar años antes de ver legalmente esta serie. Ya que Disney+ tomará un rato en llegar a este territorio.