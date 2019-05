Suburbios y elfos: Onward de Pixar lanza su primer avance y póster oficial

Es la primera película 100% original, que no es secuela, de Disney y Pixar desde Coco.

Disney y Pixar siempre son motiva de expectativa y alegría para nuestra comunidad tecnológica. Ver lo que logran en materia de animación digital en cada nueva cinta siempre es un deleite. Y parece que con su nueva película, Onward, no será la excepción.

Todos los reflectores actualmente parecen centrarse en Toy Story 4, que está a pocas semanas de su estreno. Sin embargo, el popular estudio de animación acaba de sacar de la nada un sorpresivo y divertido avance para esta cinta.

Dirigida por Dan Scanlon (Monsters University), Onward, que recibirá el nombre de Unidos para América Latina, es protagonizada por Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) y Chris Pratt (Guardians of the Galaxy).

No hay muchos detalles más allá de los 90 segundos que componen a este primer tráiler. Pero Pixar liberó igual una breve sinopsis y el primer póster oficial del filme:

Ubicado en un mundo de fantasía suburbana, Onward de Disney-Pixar presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una búsqueda extraordinaria para descubrir si aún queda algo de magia en el mundo. Con Tom Holland como la voz de Ian Lightfoot, y Chris Pratt como la voz del hermano mayor de Ian, Barley, Onward llega a los cines en marzo de 2020.

Como podemos observar la cinta mezcla fantasía con vida suburbana moderna. La mezcla es rara, pero vista en acción promete bastante.

Por desgracia habrá que esperar casi un año para ver la película animada.