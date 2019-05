El nuevo tráiler de Once Upon a Time in Hollywood nos presenta a Charles Manson

Un avance de la novena película de Quentin Tarantino.

Sony Pictures ha liberado un nuevo tráiler de Once Upon a Time in Hollywood que nos ofrece un vistazo a varias escenas clave de la cinta, incluyendo la aparición de personajes como Charles Manson, Sharon Tate y Bruce Lee.

La novena película del director Quentin Tarantino que nos presenta a Leonardo DiCaprio como la estrella de cine Rick Dalton y a Brad Pitt como su doble de acción, se estrenará esta semana en el Festival de Cannes en espera de ganar la Palma de Oro tal como sucedió hace 25 años con Pulp Fiction.

Cabe señalar que Tarantino ha procurado mantener en secreto los detalles de la trama, incluso hace unos días le pidió a las audiencias de Cannes que eviten divulgar spoilers para que el público pueda disfrutar la película de la misma forma que ellos.

Sesión fotográfica

A continuación pueden ver una sesión fotográfica de los protagonistas junto al director para Esquire:

Un elenco estelar

Como ya hemos comentado antes, este proyecto cuenta con un reparto repleto de estrellas ya que además de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio cuenta con Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry y Margaret Qualley.

Once Upon a Time in Hollywood se estrenará en los cines el próximo 26 de julio.