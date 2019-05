El nuevo Call of Duty se llamará Call of Duty: Modern Warfare

Ahora que está cerca el anuncio del nuevo Call of Duty han comenzado a circular muchos rumores y especulaciones al respecto, destacando un reporte que asegura que el título llevará por nombre Call of Duty: Modern Warfare.

Aunque ya se esperaba que el nuevo juego fuera un Modern Warfare, lo curioso es que no tendría un nombre que indique de forma clara su ubicación en la serie, y de hecho lo más probable es que causará confusiones.

Todo comenzó cuando el youtuber conocido como LongSensation reveló que el Call of Duty de 2019 se llamará Call of Duty: Modern Warfare, y poco después Jason Schreirer de Kotaku compartió el tuit y comentó que él podía confirmar que el nombre era real.

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4

