México: Diputado Noroña va a las oficinas de Twitter y termina gritándole a un empleado

Después de que su cuenta de Twitter fuera suspendida. Gerardo Fernández Noroña fue a las oficinas de Twitter a hablar con "El dueño".

Después de que Noroña intentó censurar las opiniones e inquietudes de los ciudadanos al exhibirlos y en redes sociales. Ahora el diputado decidió acudir a las oficinas de Twitter para protestar que su cuenta haya sido eliminada. Esto porque, según asegura él, Twitter lo está intentando censurar.

La censura en Twitter es tremenda

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT) hace poco intentó entrar a su cuenta de Twitter y esta ya no estaba disponible. Esto gracias a que Noroña decidió compartir información sensible de personas que cuestionaban sus actitudes y sus acciones.

Entre la información que compartió se encuentran fotografías, números celulares y nombres. Acompañadas de frases como “Ahí les encargo a este” o “Ahí les encargo a este subnormal.”

Es por eso que, después de realizar varias publicaciones de este tipo en su cuenta personal. Publicaciones que violan las normas de Twitter. Su cuenta fue suspendida.

En respuesta, el diputado decidió acudir a las oficinas de Twitter a quejarse de esto. Pero para sorpresa de nadie, las cosas solamente empeoraron. Ya que al llegar a estas oficinas, se comenzó a pelear contra un empleado. Insultando su cargo y su trabajo al decir que él no habla con empleados. Y que solamente habla con el dueño, que le avisen cuando esté el dueño para regresar y hablar con él.

#Noroña @fernandeznorona Siempre acusa de clasistas a quienes lo increpan con fundamentos y argumentos válidos. Pero, ¿no es clasismo tratar de denigrar a un "empleado" porque no se trata del dueño? "no trato con empleados". Das asco #LadyPeje pic.twitter.com/lvbU8bf6Nk — NoMeLlamoJavier🇲🇽 (@AndoChido_) May 21, 2019

Obviamente esto llegó a Internet y se viralizó en redes sociales. Y la prensa que sigue atrayendo no le está ayudando en nada. Entre peleas en redes sociales, gritos con personas que no tienen la culpa de sus faltas a la comunidad de Twitter. Y videos en donde dice que se le está censurando, las cosas no pitan bien para el diputado.

De hecho, subió un “breve comentario” en video asegurando que no solamente se le censura a él, sino a sus compañeros y compañeras. Por lo que acusa a las personas de derecha de haber conspirado en su contra para que le cerraran su cuenta de Twitter.

La desesperación de la derecha. 20 de mayo de 2019 https://t.co/8xkjbWSCVv — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 21, 2019

¿Fue un bloqueo justo? Lo dejamos a tu consideración.