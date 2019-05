Netflix anuncia indirectamente fecha de estreno de última temporada de Jessica Jones

Desde hace tiempo se habia confirmado la muerte de la saga de Marvel en Netflix. Sabemos que el final para Jessica Jones era inminente. Pero nadie esperaba que la plataforma tratase así a la producción en su última temporada.

A través de su cuenta oficial de Twitter Netflix anunció cuáles serían sus estrenos para este mes de junio. Ahí se listan varías producciones conocidas.

Between Batman Begins, Dark Knight, and Equilibrium, June is a very good month to be a Christian Bale fan. (And who isn’t?) pic.twitter.com/TgeaOOA5Fc

