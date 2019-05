Netflix estrenará Spider-Man: Into the Spider-Verse en Junio

Spider-Man: Into the Spider-Verse está próxima a estrenarse en la plataforma de Netflix. Aunque aún falta confirmar si saldrá de Estados Unidos.

Netflix podría tener una película más propiedad de Disney. Para ser más específicos, una película de Spider-Man. Pero no es cualquier película, es el éxito de animación Spider-Man: Into de Spider-Verse.

No te emociones todavía

De acuerdo con una publicación de Netflix US, la premiada película del trepa muros llegará a la plataforma el 26 de junio. Pero eso no significa que esto sea un estreno mundial. De hecho, incluso podría ser solamente un lanzamiento temporal. Aunque esto podría no verse afectado por el lanzamiento de Disney+ en Estados Unidos.

Come for the awe-inspiring animation style(s), stay for a beautiful story about the importance of family, teamwork, and believing in yourself. "Spider-Man: Into the Spider-Verse" arrives June 26! pic.twitter.com/dbVFGhnyPO — Netflix US (@netflix) May 21, 2019

En cuanto a lo que podremos ver en Disney+, tenemos una larga lista de producciones tanto de series como películas. Obviamente, en esta lista tenemos a todas las producciones de Marvel hasta la fecha.

Sin embargo, a pesar de que ya hemos visto a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Esto no quiere decir que este filme de animación sea propiedad de Disney. Ya que este fue producido por Columbia Pictures Animation, en asociación con Marvel. Pero es Sony Pictures Realeasing la compañía que distribuyó esta película.

Por lo que esta película no es propiedad de Disney ni se ha anunciado que pueda estar disponible para Disney+. Por lo que de momento, los usuarios de Netflix en Estados Unidos están cerca de poder disfrutar de esta película en sus casas.

Todavía no se da a conocer si Spider-Man: Into the Spider-Verse estará disponible en otros países. Aunque tal vez sea bueno no ilusionarnos de más pero eso si, seguir de cerca los anuncios relacionados a lanzamientos en Netflix.

Esta película se estrenó el año pasado y se llevó el Óscar a mejor película animada. Venciendo a otras grandes como The Incredibles 2 y Ralph Breaks The Internet. Además de vencer al filme de Wes Anderson Isle of Dogs.