Netflix firma un acuerdo con Dark Horse para seguir creando adaptaciones de sus cómics

Tras la cancelación de la mayoría de sus series de Marvel, Netflix ha estado buscando alternativas para complacer a sus suscriptores, y un gran ejemplo es The Umbrella Academy que llegó a la plataforma con gran éxito.

Así que para reforzar su contenido de ese mismo estilo tenemos que Netflix ha firmado un acuerdo con Dark Horse para seguir trabajando en adaptaciones de sus cómics para crear series y películas (vía Engadget).

Very happy to announce that Netflix has closed an overall deal with @DarkHorseComics! That means Netflix will have the first look at all Dark Horse titles for both film and TV projects and I'm really trying to keep my cool about it but YES YES YES

— NX (@NXOnNetflix) May 9, 2019