El Nest Hub Max de Google es su pantalla inteligente más avanzada #IO19

Google trajo a toda la familia en su conferencia I/O de este año: entre un nuevo Android y dos teléfonos Pixel en el camino, la compañía de Sundar Pichai condensó todos sus productos home bajo una sola marca, Nest.

Para ponerle la guinda a la torta de este cambio, nos mostró el Google Home Hub Nest Hub Max, una versión en esteroides del asistente con pantalla de Google. No sólo es una forma distinta de tener al Asistente, sino que quiere ser el centro de tu casa, controlar tus dispositivos IOT, y convertirse en una herramienta útil.

Introducing #nesthubmax , the ultimate smart display built with a screen that’s big enough for everything from video chats to YouTube streaming. #io19 pic.twitter.com/iJe4CNeZND

El año pasado -cuando se lanzó el primer Hub- hubo mucho apoyo de parte del mercado gracias a que no tenía cámara, a diferencia del hub de Amazon. Hoy, Google se da vuelta olímpicamente la chaqueta para traer un dispositivo con una ámplia cámara, algo que hizo conocidos a los productos de Nest.

Sin embargo, la privacidad ahora es prioridad para Google: el dispositivo tiene un interruptor para la cámara y el micrófono, además de una señal visual que te indica que están encendidos, para que siempre estés atento al momento en que el Nest Hub Max te observa y escucha.

Otra tecnología interesante del aparato es Face Match: un motor de reconocimiento facial te identifica frente al Hub Max, y te muestra sólo los datos importantes para ti: tu calendario, la música que escuchas, o lo que elijas.

Introducing #nesthubmax, designed to be the center of your helpful home. We’re ready for all your Nest Hub Max questions. Post them below and we’ll hit you right back. pic.twitter.com/AfNBvTaNuZ

