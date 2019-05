Neil DeGrasse Tyson explica cómo es que los dragones pueden quemar edificios de piedra en Game of Thrones

¡Dracarys!

Neil DeGrasse Tyson ha dado una explicación científica sobre cómo es que los dragones pueden quemar edificios de piedra en Game of Thrones.

Antes de pasar a la información, les advertimos que esta nota incluye spoilers del episodio más reciente de la popular serie.

En el episodio llamado "The Bells" de Game of Thrones se incluye una espectacular y sorprendente escena donde Daenerys decide acabar con King's Landing y sus habitantes usando el fuego de su dragón Drogon, pero una duda que surgió entre algunos curiosos fue cómo es que el fuego pudo quemar los edificios fabricados con roca ya que no es un material inflamable.

Neil DeGrasse Tyson da su explicación

Aunque tal vez parezca que no tiene mucho sentido aclarar dudas científicas sobre una serie que incluye dragones y muertos vivientes, tenemos que Neil DeGrasse Tyson decidió hablar al respecto en entrevista con INSIDER.

El reconocido astrofísico y científico estadounidense comentó que la respuesta es muy sencilla, y es que las flamas del dragón funcionan como una bomba.

Tyson explica que las intensas llamas inyectaron calor en los edificios, lo que los hizo explotar desde el interior.

Si tienes una bolsa de aire y la calientas de forma rápida e instantánea, es una bomba. Eso es lo que son las bombas. Están expandiendo aire rápidamente creando una onda de choque.

Así que el hecho de que los edificios sean de piedra no sería un obstáculo, ya que el fuego del dragón no quema las piedras de forma directa, sino que calienta tanto el aire que hace que estalle todo lo que se encuentra a su alrededor.

Game of Thrones se encuentra en su última temporada, y de hecho el próximo domingo 19 de mayo se transmitirá el episodio final de esta serie que ha dado mucho de qué hablar.