Muy, la cadena de restaurantes de Bogotá que simplifica la forma en la que pides tus almuerzos

El modelo de Muy se basa en la disponibilidad de pantallas de autogestión donde el usuario arma su almuerzo a su gusto y lo reclama minutos después.

Uno de los tantos problemas que existen a la hora de vivir en la ciudad de Bogotá es que, dependiendo de la zona, encontrar un sitio adecuado para almorzar puede ser una tarea difícil. Por ejemplo, en las zonas donde están concentradas las oficinas los restaurantes que se suelen encontrar no son muy económicos. Por otro lado, en caso de encontrar una opción de bajo costo, la calidad o el sabor de la comida se podrían poner en duda. Teniendo esto en cuenta, surgió una idea bautizada con el nombre de Muy.

¿Pero de qué se trata este curioso nombre? El origen del proyecto se dio gracias a José Calderón y Miguel McAllister, quienes también son fundadores de Domicilios.com. Este par de empresarios observaron los problemas que habían a la hora de pedir almuerzos en la ciudad, por lo que idearon un modelo de negocio que aprovecharía esta oportunidad. De ahí nació 'Muy', una cadena de restaurantes algo distinta a otros establecimientos de comida.

Muy es un restaurante que carece de meseros y de filas largas para ingresar o pagar en la caja. El local le permite al cliente hacer la orden de su pedido a través de una pantalla instalada en la pared. Lo curioso de esto es que resulta ser muy útil para pedir almuerzos, pues cada quien combina los alimentos a su gusto. El llamado 'Corrientazo' no es un menú fijo sino que le da al cliente la libertad de elegir al tiempo que paga una suma no tan alta como en otros restaurantes. De hecho, un almuerzo común no sobrepasa los $10.000.

Este sistema permite que los clientes puedan tener los almuerzos entre sus manos en cuestión de minutos. Además, con bajos precios, pocas filas, comida al gusto y alimentos en buen estado.

La cadena está en funcionamiento desde el año pasado y ya cuenta con ocho puntos de distribución en toda la ciudad. Las cosas están marchando tan bien para Muy que Miguel Boada, su CTO, señala que para finales de año tendrán 30 operativos en Bogotá y 3 en México. Con esto se espera vender al mes unos 400.000 almuerzos. Sin duda, se trata de un plan de expansión realmente ambicioso.

¿Cómo armo mi "Corrientazo"?

El proceso para armar tu pedido en este restaurante es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a las grandes pantallas verticales que se encuentran muy visibles a un costado del establecimiento. Los directivos de 'Muy' llaman a estos dispositivos "pantallas de autogestión".

Ahí verás una serie de ingredientes que podrás elegir para hacer tu almuerzo. Ten en cuenta que esto no es un menú fijo, por lo que podrás construirlo como mejor te parezca. Al ser una pantalla táctil, podrás desplazar la vista de arriba hacia abajo mientras ves los alimentos. Una vez te decidas por algo, solamente deberás tocar el botón del frente que dice "elegir".

Si quieres adicionar algo más, en la siguiente pantalla puedes tocar en "+ Agregar otro MUY". Repite esta operación hasta que termines tu menú ideal y oprime en "Enviar pedido".

En ese momento te podrás dirigir a la caja y pagar la correspondiente suma. Después de eso, solo deberás esperar unos pocos minutos y tu pedido estará listo para que lo recojas.

Ese es el principio básico. Sin embargo, dentro de poco tiempo Muy lanzará su aplicación móvil. Esta replicará lo que se hace en la pantalla del restaurante y servirá para hacer el pedido desde antes de llegar allá. De esta forma el cliente solo debe llegar a recoger su comida.