Es un reboot: Warner trabaja en una nueva película de Mortal Kombat

Estábamos seguros que ocurriría en el 2012. Estaba el director, Kevin Tancharoen. También tenía fecha, a mitades del 2013. Sin embargo, la idea se suspendió por presupuesto, el director fue reemplazado por Simon McQuoid y se agregó a James Wan a la lista de productores , y la fecha quedó en la incertidumbre. Ahora, el reboot la película de Mortal Kombat que hemos esperado por años se hará realidad.

Desde que Greg Russo -el guionista de la cinta- anunció en febrero que el guión estaba completo, todos nos subimos al carro. Ahora fue el turno de un diputado australiano, el que confirmó que la cinta se filmará en Adelaide, al sur del país de Oceanía; todo aquello en su cuenta de Twitter.

The largest film production in South Australia's history!@warnerbros will bring their epic action film, Mortal Kombat, to life here in SA. SA locations. SA crews. SA VFX companies.

It will enhance our production capabilities and create new jobs for the local film industry. pic.twitter.com/jkPeRuq1Wz

— Steven Marshall, MP (@marshall_steven) May 14, 2019