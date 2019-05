México: ¿Qué red telefónica es más rápida, Telcel o AT&T?

¿Alguna vez te has preguntado cual red de telefonía en México es más rápida? Pues Telcel y AT&T ya están compitiendo con eso y aquí te decimos quien gana.

La competencia entre compañías telefónicas como Telcel y AT&T ha ocurrido por mucho tiempo en el mercado. Por eso es que cada aspecto de su servicio es importante a la hora de decidir por cual compañía irte. Por eso, aquí te decimos cual de los dos servicios es más rápido, aunque sea nada mas por un segundo.

Telcel vs AT&T

Dos de las más grandes compañías de telefonía que tenemos en México son Telcel y AT&T. Y muestra de ello es que han comenzado un tipo de guerra por tener la infraestructura más rápida en México.

Para esto se toma en cuenta la velocidad de respuesta entre solicitudes de red. Ya sea abrir un video, ver una foto o una publicación en cualquier red social. Puesto que perder segundos puede traducirse en minutos a la larga.

De acuerdo a OpenSignal, una empresa de Reino Unido. La más rápida red de las dos ya mencionadas es Telcel, esto porque sus velocidades de descarga, latencia y de videos es superior. Pero si volteamos a ver a Tutela, una empresa canadiense, esta dice que AT&T y Telcel son igual de rápidas en todos los aspectos. Lo anterior tomando en cuenta un reporte que realizaron en Marzo sobre estas dos redes de telefonía.

Sin embargo, el estudio de OpenSignal se realizó durante Noviembre una comparativa y en ella, AT&T salía como ganador indiscutible. Sin embargo hay un factor que no tiene que ver con la velocidad que hizo ganar a Telcel. Ese factor es la cobertura.

Puesto que Movistar y AT&T aún no tienen cobertura en todo el territorio mexicano, Telcel se llevó la victoria de parte de Tutela. Si bien, el tener cobertura no te hace más rápido, en este caso tenemos que la empresa mexicana sigue siendo más rápida que AT&T aunque realmente la diferencia no es nada del otro mundo.