México: Hacienda busca un acuerdo histórico con Uber y Netflix

La Secretaría de Hacienda en México dice que están a nada de cerrar un acuerdo histórico con Uber y Netflix, esperemos que sean buenas noticias.

Tal parece que Uber y Netflix se verán las caras con el terror de todos los mexicanos: Hacienda.Y es que según el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, están por hacer un acuerdo histórico con estas dos plataformas.

¿Alguien dijo dinero?

Según la misma Secretaría de Hacienda, se realizará un tratado como ningún otro en la historia de México. No solamente eso, sino que se efectuará en las próximas semanas. Y a pesar de que no paran de decir que será algo grande, no dieron detalles.

De hecho, esto lo dijo en una entrevista para Bloomberg News pero no se ahondó mucho más en el tema. Algo es seguro, se van a llevar muchísimo dinero de estas dos plataformas ¿qué otra cosa puede ser?

Esto lo podríamos ver confirmado gracias a las declaraciones que Herrera dio sobre el cobro de impuestos a aplicaciones. Puesto que afirma que se debe mandar un mensaje claro de como el gobierno percibe este tipo de negocios. Lo cual significa que buscarán ser igualitarios en el cobro de impuestos a todas las empresas.

De acuerdo al subsecretario de hacienda, la anterior administración había hecho un trato con Uber. En donde la plataforma retendría impuestos a los socios que trabajaban en la plataforma, ya sea como conductor o como repartidor de alimentos.

Sin embargo, cabe destacar que otro de los acuerdos históricos que se hicieron en esta administración fue la cancelación del NAIM. Los que provocó que la bolsa cayera de manera preocupante, gracias a que el aeropuerto tenía un valor de 13 mil millones de pesos. Obviamente esto afectó a la moneda nacional y a la manera en que los inversionistas ven a México.

Esperemos que con histórico no se refieran a otro NAIM y que el acuerdo al que se llegue sea para beneficio del país y de los inversionistas por igual.

Fuente: El Financiero.