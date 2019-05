Algunos lugares de México podrían desaparecer si sube el nivel de mar

El calentamiento global está haciendo estragos con el mundo. Por lo que si el nivel del mar se eleva un poco, algunos lugares de México desaparecerán.

El calentamiento global podría traer grandes consecuencias a México y el mundo en general. Y es que gracias a que las temperaturas se elevan en todo el planeta, los glaciares han comenzado a derretirse. Con el derretimiento de estos, el nivel del mar ha comenzado a elevarse poco a poco en todo el mundo. Lo que quiere decir que si esto continúa pasando, muchos lugares en todo el planeta dejarán de existir.

El calentamiento global afectará horriblemente a México

De acuerdo con un mapa interactivo que la NASA lanzó en Internet. Si el nivel del mar logra subir 5 metros, muchos lugares en todo el mundo desaparecerían para siempre. En el caso de México, son los siguientes lugares.

Yucatán

El cambio sería muy fuerte, puesto que tanto Celestún como Progreso quedarían completamente bajo el agua. Además de que Mérida ahora sería una ciudad costera. Y no son teorías, es una realidad.

Quintana Roo

La famosa ciudad de Cancún desaparecería por completo, quedando sumergida para siempre.

Campeche

Toda la Ciudad del Carmen llegaría a su fin y terminaría devorada por las saladas agua del mar.

Tabasco

Básicamente se perdería todo el estado de Tabasco. Además, la ciudad que más se vería afectada por el nivel del mar sería Villahermosa.

Veracruz

Curiosamente no se perderían ciudades enteras pero si se perdería gran parte del territorio costero que hace famoso a este lugar.

Tamaulipas

Similar a Veracruz, las pérdidas serían menos extravagantes que las de otras costas, pero también se perdería una importante parte de esta.

Como puedes ver, no es que la lista sea larga, pero es preocupante. En especial si sabemos que el aumento del nivel del mar es inevitable. Por lo que si se bajan los niveles de contaminación, se podría llegar a controlar un poco esto, pero no evitarlo. Quizá sería posible que el nivel del mar no llegara a los 5 metros extras. Pero decirlo y hacerlo son cosas muy diferentes.