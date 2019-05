Un meteorito se estrelló en México y estos son los memes que dejó a su paso

Un meteorito surcó el cielo de México y algunos lloraron, otros rieron y los demás hicieron memes para pasar el rato. Aquí algunos.

La noche de anoche no faltó emoción en México, como de costumbre. Esta vez los hechos llegaron directamente del espacio exterior; y es que todo indica que un meteorito cayó en Uruapan, Michoacán, México, aunque se vio también en Guerrero e incluso Jalisco.

Según los observadores, esto habría ocurrido alrededor de las 9:00 pm, aunque hasta ahora las autoridades no han dicho nada. De hecho; el Protección Civil de Michoacán aseguró al Diario la Verdad que no recibieron reportes concretos sobre un meteorito. Aunque sí hay fotografías y videos al respecto, y no pocas.

Si buscas en Twitter en el hashtag #meteorito podrás encontrar no sólo los archivos multimedia; sino incontables testimonios de aquellos que aseguran haberlo visto. Pero mientras son peras o manzanas, los memes no podrían faltar.

Los memes del meteorito michoacano

Le alcance a tomar una foto al meteorito que acaba de caer aquí en Jalisco con mi Huawei P30 Pro#Meteorito pic.twitter.com/EYnAMHxzpz — Carloz (@CarlozStrange) May 27, 2019

#Meteorito a mi no me engañan fue el komodoro 3000 pic.twitter.com/RmAKkmQV9B — Vicente Esparza (@vicentemed1) May 27, 2019

La caída de un meteorito en Uruapan, suena como la profecía azteca que dice que cuando el mundo se encuentre agonizando vendrán las Tzitzimime a dar el golpe final a la humanidad… pic.twitter.com/GKwAgfBMTr — Tlacaélel (@TlacaelelTwit) May 27, 2019

Hermanos Michoacanos, fue un gusto haberlos conocido #Meteorito pic.twitter.com/0Wgz3vi6nR — Javier Flotte (@JavierFlotte) May 27, 2019

Jajaja los memes siempre son lo mejor 😂 #Meteorito pic.twitter.com/jajRtTzYRT — M A R V E L I L L A 🔥 (@marvelilla2) May 27, 2019

AMLO envía carta a Dios exigiéndole que se disculpe por el #Meteorito pic.twitter.com/Xxc0y06hud — Kike (@kikmtz) May 27, 2019

El #Meteorito que cayó en Michoacan era el Sr Burns drogado pic.twitter.com/fyBPFkMhbo — Juan D'💭 (@judediso) May 27, 2019

Dónde sea que estés en el mundo, te volveré a encontrar pase lo que pase.

Tu nombre es… #Meteorito pic.twitter.com/zswVQKvSl2 — Don Chalo (@eldonchalo) May 27, 2019

#Meteorito loki lo vuelve hacer, hace unos minutos Thor acaba de entrar a la tierra, todo vuelve a comenzar … pic.twitter.com/7mGJvnRZS5 — Owen Vazquez Salazar (@owenvs) May 27, 2019

¡IMAGENES EXCLUSIVAS DEL AVISTAMIENTO DEL METEORITO QUE CAYÓ EN URUAPAN MICHOACÁN! pic.twitter.com/V3knKtSAdI — El Poeta (@Intermezzto) May 27, 2019

¡Tontos terrícolas! Asustándose por un pedazo de basura espacial…. ¡JAJAJAJAJAJAJA!#meteorito pic.twitter.com/Bn5Kcu71O0 — King Kang (@PresidenteKang) May 27, 2019

Todos sabemos lo que significa el meteorito de Uruapan. pic.twitter.com/x0NqvGeq1U — Jon (@codigoduro) May 27, 2019

Hasta el momento no sabemos realmente qué fue lo que pasó o exactamente dónde cayó la supuesta piedra espacial; pues las autoridades no han confirmado o desmentido nada todavía. Pero eso sí: nos hemos reído con los memes. Por ahora lo que queda esperar es que Venom no esté ya entre nosotros.