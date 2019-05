¿Puedes usar Messenger sin una cuenta de Facebook? Sí, así se hace

Todo el mundo relaciona Messenger con el ‘inbox’ de Facebook. Y es que tiene mucho tiempo que la red social comenzó a impedirle a los usuarios revisar sus mensajes desde la misma app de Facebook; ahora, a través de móvil, sólo se puede en Messenger.

Sin embargo, a menudo olvidamos que Messenger tiene un poco de WhatsApp y es una red relativamente “independiente”. Puede funcionar a modo de mensajero aunque no tengas una cuenta en la red social de Mark Zuckerberg.

Usa Messenger aunque no tengas cuenta en Facebook

Ya sea que no quieras relacionar tu perfil en Facebook con tus contactos de Messenger; o que realmente no tengas cuenta, hay una forma de usar la app. No es nada difícil y quizá ya lo sabías; pero si no, seguro es porque no te has fijado con atención o porque simplemente nunca lo has descargado.

Lo primero que tienes que hacer es descargar la app ; o eliminarla y volverla a instalar si ya la tienes.

; o eliminarla y volverla a instalar si ya la tienes. Una vez instalada, selecciona “No tengo una cuenta de Facebook” . A partir de aquí, el proceso se vuelve similar a el login de WhatsApp.

. A partir de aquí, el proceso se vuelve similar a el login de WhatsApp. Introduce un número de celular que no tengas relacionado a ninguna cuenta en la red social. De lo contrario, la app detectará automáticamente tu perfil.

relacionado a ninguna cuenta en la red social. De lo contrario, la app detectará automáticamente tu perfil. Espera a que se te envíe el código para acceder. Una vez dentro, ingresa tus datos y foto de perfil.

para acceder. Una vez dentro, ingresa tus datos y foto de perfil. Para comenzar a charlar, podrás agregar gente desde tu agenda telefónica o poner su nombre en el buscador.

Así de sencillo es; no abras una cuenta de Facebook si no quieres, de cualquier forma podrás comunicarte con tus amigos.