Los mejores memes de Vicente Fernández y el hígado gay

Después de que Vicente Fernández decidiera rechazar un transplante de hígado, todos se comenzaron a burlar de él en redes. Pero no es por el hecho de que haberlo en si, sino porque lo hizo por miedo a que el hígado fuera de un homosexual o de un drogadicto.

Después de que el comentario homofóbico se hiciera público, todas las personas comenzaron a burlarse de esta decisión. En especial porque es una manera muy cuestionable de poner en riesgo tu vida. Y es gracias a eso que la gente bonita de Internet puso manos a la obra para crear unos memes que te alegrarán el día.

De hecho, la operación ya estaba a nada de realizarse cuando el famoso cantante decidió rechazar el transplante. Esto fue lo que dijo en una entrevista con Imagen.

Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira.

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto.

No me querían dejar salir, me dijeron: "Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo". Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: "Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital". Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui.