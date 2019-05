Mario Castañeda habla cuando las nuevas temporadas de Dragon Ball Super y Heroes llegarán a México

A pesar de que Toei Animation no ha hablado sobre nuevas temporadas de Dragon Ball Super y Dragon Heroes, Mario Castañeda trata de calmar nuestras ansias.

Después de una larga sequía de Dragon Ball, todos estamos ansiosos de saber cuando volveremos a ver al Kokun. Pero para pesar de los fans, Toei Animation se mantiene sin decir nada sobre la nueva temporada de Dragon Ball Super.

Es por eso que se necesita un héroe sin capa para que pudiéramos huir de esta infinita oscuridad. Y el héroe que no merecemos pero necesitamos fue el mismísimo Goku.

El regreso de los monos chinos por excelencia

Para ser más específico, fue Mario Castañeda quien reveló cuando es que podríamos ver algo nuevo de Dragon Ball.

Heroes creo que no se va a doblar, o no han dicho nada. Heroes es más bien una serie de mini episodios que apoyan el videojuego, entonces más que Toei tiene que ver con Bandai y a no sé qué decidan, en algún compilado de todos los videojuegos mandarlo doblar, venderlo, incluirlo dentro de la compra del videojuego o algo así, no se ha pensado ni se ha doblado nada. No que yo lo sepa, pero en cualquier momento pueden salir con la noticia de qué se va a grabar, que creo que todos los fans lo agradecerán porque lo han pedido muchísimo.

Esto quiere decir que es posible que no veamos pronto en México o en algún lado a Dragon Ball Heroes doblado. Sin embargo, parece que no hay fecha ni de Heroes ni de Super para nuevos episodios. Pero según Castañeda, hablar de una nueva temporada de Dragon Ball Super no es nada extraño. Puesto que si bien, no sabe la fecha de estreno, si está seguro que tendremos nueva temporada.

Lo que sí parece evidente es que va a seguir Dragon Ball Super con una nueva saga. Creo que eso no tiene discusión. Pero para cuándo llegue es algo que no podría decir. Es evidente que este nuevo manga que trae a este nuevo personaje malvado, al carnero. Obviamente está dándole entrada a una saga nueva y, muy pronto van a entrar al proceso de animación y obviamente para final de año esté saliendo en Japón, pero hay que esperar a ver en cuanto tiempo llega a los demás territorios.

No es mucho pero si nos deja tranquilos saber que veremos al Chivo Berrinches animado.