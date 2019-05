El Mandarín verdadero podría aparecer en las siguientes películas de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel podría tener mucho que dar todavía, ya que al parecer, el emblemático archienemigo de Iron Man hará su aparición.

El universo cinematográfico de Marvel sigue dando de que hablar aún después del final de Avengers Endgame. Puesto que parece que un nuevo villano (o viejo villano) aún tiene mucho que dar a futuro.

Directo de Iron Man 3

De acuerdo con el mismísimo Kevin Feige, el verdadero Mandarín podría tener una participación mucho más directa en el universo Marvel. Pero estamos hablando del villano de los cómics, quien al parecer siempre existió en el universo cinematográfico pero nunca mostró su cara.

De hecho, el Mandarín que hizo su aparición en Iron Man 3 fue recibido con opiniones mixtas por fanáticos nuevos y viejos. Ya que a pesar de todo el potencial que el personaje parecía tener, fue reducido a un chiste y ridiculizado.

Es por esto que durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. Se le preguntó a Feige si volveríamos a ver al Mandarín en las películas. Y resulta que la respuesta fue afirmativa.

Y esto parece que no tiene poco tiempo de haberse planeado, puesto que las pistas de que el Mandarín real existe datan desde el 2014. En la edición de DVD de Thor: The Dark World, hay un cortometraje de nombre “All Hail the King” en donde podemos ver a un cineasta. Personaje que es protagonizado por el actor Scoot McNairy.

Al final de este corto, se revela que este cineasta es parte de un grupo terrorista de nombre “Ten Rings”. Grupo que al parecer es liderado por el emblemático villano de Iron Man.

Sin duda, al ver todo el potencial que la siguiente etapa del MCU tiene. Gracias a nuevos y viejos villanos y multiversos (mencionados en el trailer de Spider-Man). No podemos estar menos que emocionados. Ya que parece que aún queda mucho por ver, aún si no vemos de nuevo a los vengadores originales.