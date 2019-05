MafiaBoy: “Cometí un delito digital, pero fui a una cárcel física”

HP trajo a Chile por primera vez a Michael Calce, más conocido como MafiaBoy, un hacker que a los 9 años comenzó a realizar ciberataques.

HP trajo a Chile por primera vez a Michael Calce, también conocido como MafiaBoy, quien se presentó como speaker en IOT INNOVATECH LATAM 2019. Michael se asoció con HP para crear conciencia sobre el panorama de amenazas en evolución que enfrentan las empresas y los individuos hoy en día. Actualmente es Presidente del consejo asesor de seguridad de HP, además de ser Presidente de su compañía, Optimal Secure.

Se hizo conocido cuando, en el 2000, siendo un adolescente con solo 15 años de edad, fue incitado por un colega hacker a que derribara CNN.com, ya que consideraba que era imposible debido a sus “redes avanzadas”. A Michael Calce le tomó solo minutos. No contento con eso, también fue capaz de vulnerar la seguridad digital de grandes compañías, como Yahoo, Fifa.com, Dell, Ebay y Amazon.

El presidente de Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton, salió en cadena nacional anunciando que no se dentendrían hasta encontrar al responsable. Michael Calce fue a prisión por 56 cargos derivados del hackeo y de los ataques a los sitios, a los 15 años. Además, fue la razón por la cual se realizó la primera cumbre de cyber seguridad en ese país.

Ahora se dedica a asesorar empresas sobre seguridad digital y se convirtió en autor con su galardonado libro “Mafiaboy: A Portrait of the Hacker as a Young Man”, algo así como “el retrato de un hacker cuando joven”. Pudimos conversar con él para que nos contara sobre su experiencia, cómo llegó al mundo del hackeo, cómo ve el panorama de seguridad digital actual y cómo fue su experiencia en prisión en la adolescencia. Incluso, aprovechó para darle un consejo a los nuevos hackers. Todo eso y más, en el video que está arriba en la página.