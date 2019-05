Llega John Carpenter al videando de Mundo Bizarro

Revisamos una de sus películas más personales.

Llegó la hora de revisar parte de la obra de John Carpenter en Mundo Bizarro, para ello hemos elegido una de sus películas más personales, una potente crítica hacia el sistema capitalista, donde mezcla elementos del thriller sumados a humor negro. El resultado es una patente radiografía a la recesión económica que vivió Estados Unidos en los ochentas, en 94 minutos, Carpenter desarrolla su fuerte postura crítica vestida de ciencia ficción.

John Nada es nuestro antihéroe, quien a través de unas gafas oscuras descubrirá quiénes son en verdad las personas que manejan la vida política y social. "It's time to kick ass or chew bubblegum. And I'm all outta gum".