Todos los libros restantes de George RR Martin ya están listos, según actor de Game Of Thrones

Los fanáticos de los libros en los que se basa la serie de HBO, Game of Thrones, pueden estar saltando de alegría si esta noticia sobre George RR Martin llega a ser cierta.

Sucede que como bien notan nuestras colegas de Gizmodo, Ian McElhinney, el actor tras el *spoiler* fallecido Ser Barristan Selmy dio a conocer una información bastante interesante, por decir lo menos:

En el minuto 31 de esta entrevista llevada a cabo en la Epic Con 2019 (Rusia), suelta la siguiente bomba después de una pregunta del público (transcripción de la fuente):

No sé si sabes más que yo sobre esto, pero lo que me han dicho es que George ya ha escrito los libros 6 y 7. Y en lo que a él respecta, solo hay siete libros. Pero George acordó con David [Benioff] y Dan [Weiss], los creadores de la serie, que no publicaría los dos últimos libros hasta que la serie hubiera terminado. Así que, si todo va bien, en uno o dos meses podríamos tener aquí los libros 6 y 7. Y estoy intrigado por saber qué termina pasando con Barristan, por ejemplo, en esos dos últimos libros. George me dijo durante la primera temporada que Barristan iba a tener un viaje muy interesante, pero lamentablemente no tuve la oportunidad de interpretarlo todo.