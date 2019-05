Velocidad y potencia en un cuerpo delgado es lo que ofrece el nuevo Ideapad 330s de Lenovo [FW Labs]

Probamos la nueva portatil de Lenovo donde la compañía promete ofrecer la mejor eficiencia y velocidad en estos delgados dispositivos de la gama Ideapad.

En lineas generales, cuando un usuario quiere acceder a un notebook, busca satisfacer ciertas necesidades básicas con respecto a la experiencia de usuario que desea obtener del dispositivo, además de que este sea totalmente eficaz y rápido a la hora de realizar las tareas diarias.

Hace casi dos semanas que llevo utilizando como portátil personal el nuevo Lenovo Ideapad 330s y me ha sorprendido más de lo que esperaba, ya que este computador ofrece potencia y velocidad a todo nivel en cualquier tarea que necesites hacer en él.

A continuación te dejamos las especificaciones técnicas:

Pantalla de 15.6 pulgadas resolución FHD (1920×1080)

Procesador AMD RYZEN 7 + Randeon Vega Graphics

Windows 10 Home

Memoria RAM 8 GB

Almacenamiento 1TB +SSD

Batería de 7 horas de duración

Bocinas Dolby Audio

Carga rápida: 15 minutos de carga se agregan dos horas de uso

Peso de 1.87 kilos

Opción teclado iluminado

Bluetooth 4.1

USB Tipo C. 3.0, HDMI, Lector de Tarjetas 4 en 1

Cuerpo Sólido

En este equipo una de las primeras cosas que destaca es su construcción, la cual se siente sólida y con terminaciones agradables para transportarlo en el día a día. El peso del notebook no pasa los dos kilos, por lo que resulta bastante ligero y se nota que tienes un equipo liviano y bien construido.

A la sensación de estar bien construido se suma a una buena distribución de las teclas, las cuales tienen una buena separación entre ellas haciendo que el escribir en este laptop sea más que placentero. El Trackpad tiene un excelente tamaño y ambas teclas ubicadas en la parte inferior entregan una comodidad que fácil de sentir al utilizarlo.

Otro punto positivo para su teclado es que es retroiluminado, permitiendo al usuarios configurar esta opción ayudando en los momentos que estemos solo con batería a desactivarlo y así obtener mayor autonomía. Por otro lado, su pantalla tiene un gran tamaño y permite ser extendida por completo hacía atrás, lo cual general un efecto más que llamativo en el dispositivo.

Sin embargo ,un punto bajo que noté en este notebook es que falta un poco más de brillo en la pantalla, en especial al momento de solo utilizarlo con batería, ya que no permite sumar más brillo que en exteriores hace bastante falta. Punto positivo el brillo mínimo, ya que casi deja completamente oscura la pantalla, buen trabajo en este apartado Lenovo.

La pantalla tiene pocos bordes, entregando una sensación de inmersión que se agradece en el día a día y la reproducción de colores es buena, ya que el panel FHD en un portátil es algo que se agradece hoy en día.

Rendimiento

En lo que respecta al funcionamiento de este Ideapad 330s, no existe queja alguna. La fluidez que entrega este laptop en cualquier tarea que desees hacer en el, ya sea navegando por Internet, utilizándolo para juegos o incluso realizar hacer cosas más complejas, está totalmente capacitado para rendir sin problema alguno.

Al contar con el procesador AMD RYZEN 7 más la tarjeta gráfica Randeon Vega, la fluidez que entrega este dispositivo en cada tarea diaria es sencillamente lo mejor que nos puede ofrecer. En ningún momento sufrí algún cuelgue y todo andaba bastante rápido en lineas generales. Claramente no podemos asegurar que esto se mantendrá todo el tiempo así, pero el equipo está capacitado para ofrecer velocidad, en eso no hay duda.

La potencia en juegos también es algo a destacar, ya que no presenta una gran baja de cuadros por segundo en general al utilizarlos, ofreciendo buena continuidad y funcionamiento en juegos. Jugando Apex Legends el dispositivo funciona bien, aunque no a máxima gráfica, caso similar con Fornite, el cual funciona bastante fluido y no tiene problemas para correrlo a una gráfica medianamente alta.

Cumple en todo

League of Legends fue otro juego el cual utilice y sin duda los fanáticos de este multijugador en linea disfrutarán de la fluidez con la que corre en este nuevo computador portátil. En lo que respecta al uso de Internet, el dispositivo va como un jet, ya que en ningún momento sentí lentitud ni mucho menos esperar más de 2 segundo para abrir una nueva página, sin embargo, necesitas una conexión Wifi potente para que este portátil funcione bien.

El audio está bien, pero no es perfecto. Considero que existe demasiada presencia de bajos en el sonido, extrañando a ratos algunos agudos en especial cuando escuchas música. En potencia va bastante bien, ya que tiene un sonido alto y no necesitarás agregar parlantes externos si no eres un usuarios exigente en este apartado.

En lo que respecta en el apartado de la batería, desde la compañía prometen hasta 7 horas de utilización, algo que yo no logré obtener porque lo máximo que pude ocupar este portátil con batería fueron casi unas 4 horas con 30 minutos de uso, disminuyendo considerablemente si lo ocupas con juegos.

La carga rápida ayuda bastante a enfrentar un poco a ratos la duración de la batería, ya que puedes recuperar de forma rápida un poco de carga pero no es para nada un punto diferencial en este modelo.

Así que recomiendo encarecidamente andar siempre con el cargador siempre ya que la autonomía no es punto malo pero no destaca para nada.

Precio

Llegando a la parte final de este análisis completo al Lenovo Ideapad 330s, llegamos a uno de los puntos que más llama la atención a todos, su valor.

Este nuevo laptop de la compañía China lo puedes encontrar en los principales retail del país a un precio de CLP $ 499.990.