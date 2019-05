Este profesional de los LEGO creó la Casa de los Horrores definitiva

Los ladrillos de LEGO han sido la fuente de inspiración de muchas obras maestras alrededor del mundo a través de varias décadas, pero de vez en cuando es bueno fijarse en proyectos más "simples", y muy entre comillas la palabra, porque se ve que hay harto trabajo metido en esta Casa de los Horrores.

El usuario de Reddit Kreimkoek compartió en dicha red su fantástica creación, que es una "Casa Encantada" con todas las referencias que pudo meter, o quizás las que a él le apetecen.

Gracias a los comentarios, generamos esta lista de todo lo que vimos, aunque puede que sean más:

The Shinning

Poltergeist

The Nun

Scream

IT

Gremlins

Scooby-Doo Monster Mayhem

Beetlejuice

Dracula

Army of Darkness