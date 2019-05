Se confirma el regreso de los Knights of Ren para Star Wars episodio IX

La nueva trilogía de Star Wars está dividida entre quienes la odian y quienes la aman, no hay más. Nadie puede medio amarla ni medio odiarla, no hay ningún punto intermedio en esto.

Sin embargo, a pesar de lo que críticos y fanáticos digan, sigue siendo muy importante en la cultura pop. Y el episodio 9 marcará el final de toda la historia oficial, y con este vienen detalles de lo que podemos esperar. Ten cuidado si no has visto el episodio 8 de Star Wars, hay spoilers en esta nota.

Según información del sitio Vanity Fair, este grupo misterioso regresará en Star Wars: The Rise of Skywalker. De hecho, la última vez que se vio por a los Knights of Ren fue en el episodio 7.

De manera exclusiva, Vanity Fair publicó esta afirmación en Twitter, junto a una fotografía de este grupo de personajes.

V.F. can exclusively confirm that the mysterious Knights of Ren—first seen in #StarWars: The Force Awakens—are back in #TheRiseofSkywalker https://t.co/ER4XSJmZ8k pic.twitter.com/cBrdAOrqSv

— VANITY FAIR (@VanityFair) May 22, 2019