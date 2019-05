El creador de John Wick desarrollará una película del videojuego Just Cause

Derek Kolstad se encargará de adaptar los juegos de la franquicia protagonizada por Rico Rodriguez.

Si por algún motivo han considerado que la serie de videojuegos Just Cause merecía llegar a la pantalla grande, tenemos que eso pronto se hará realidad.

Se ha dado a conocer de forma oficial que se está trabajando en una película basada en Just Cause que será desarrollada por Derek Kolstad, el escritor y creador de las cintas de John Wick (vía THR).

El proyecto llegará de la mano de Robert Kulzer y Martin Moszkowicz de Constantin Film en asociación con Adrian Askarieh de Prime Universe Films que son viejos conocidos en las adaptaciones de videojuegos, además de la colaboración de Square Enix.

Por si no están al tanto, Just Cause cuenta hasta la fecha con cuatro juegos que son protagonizados por un personaje llamado Rico Rodriguez que combate contra el grupo mercenario The Black Hand.

Ya había intentos de llevar a Just Cause a la pantalla grande

Cabe recordar que en 2011 comenzó a circular información que indicaba que veríamos una adaptación de Just Cause dirigida por Brad Peyton (San Andreas) y con Jason Momoa en el papel de Rico, pero el proyecto se quedó en el limbo.

De momento no hay fecha de estreno para esta cinta, pero se espera que la filmación arranque en 2020 con el guión a cargo del hombre detrás de John Wick, la exitosa franquicia de acción con Keanu Reeves como protagonista.