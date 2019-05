Julian Assange es sentenciado a 50 semanas de cárcel

Internet reventó hace algunas semanas con el arresto de Julian Assange, luego de haber sido retirado de la embajada de Ecuador en Londres.

Las especulaciones y acusaciones sobre los motivos políticos detrás del movimiento se acumularon durante días pero Assange poco a poco fue desapareciendo de los reflectores.

Hasta ahora, que las autoridades británicas han anunciado la primera sentencia para el líder de WikiLeaks. Que pasará 30 semanas en prisión, por violar su libertad condicional cuando se refugió en la embajada.

Me encontré en aprietos con circunstancias my complicadas. Hice lo que en aquel momento me pareció que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho.