Conoce el alucinante y "reversible" nuevo juguete de LEGO y Stranger Things

Hay un mundo de fanáticos de los ladrillos para armar; hay un mundo de fanáticos de Stranger Things. Hay fanáticos de ambas cosas y puede que todos esos grupos caigan rendidos frente a este nuevo juguete de LEGO.

A través de sus redes sociales y bajo la toda la onda de la serie, dieron a conocer que pronto estaría disponible esta maravilla:

Oh my god, oh my god, oh my god! Introducing LEGO Stranger Things, available today for LEGO VIP members! https://t.co/EUTjqXYEAn @NXOnNetflix pic.twitter.com/QBC0ByrE1u

— LEGO (@LEGO_Group) May 14, 2019