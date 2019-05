2K permitirá que un joven con cáncer terminal juegue Borderlands 3 antes de su lanzamiento

Ya hemos escuchado casos donde el mundo del entretenimiento permite que personas con enfermedades terminales puedan disfrutar por adelantado de películas o juegos, y hoy tenemos uno más que tiene que ver con Borderlands 3 (vía DualShockers).

Un joven de 26 años de edad llamado Trevor Eastman, fan de la franquicia Borderlands, fue diagnosticado con cáncer de esófago, estómago e hígado en etapa 4 en junio del año pasado, por lo que debido a lo avanzado de su grave enfermedad los doctores le pronosticaron un año de vida.

Debido a que no sabe con seguridad si estará con vida cuando se lance Borderlands 3, acudió a Reddit el mes pasado para preguntar si alguien sabía o tenía la posibilidad de hacer que él pudiera jugar el título de Gearbox Software antes de su salida.

Hola a todos… No siquiera se si esto es una posibilidad… si alguien pudiera hacer que sucediera… pero mi nombre es Trevor Eastman y tengo 26 años. En junio fui diagnosticado con cáncer de esófago, estómago e hígado en etapa 4. Me dieron un año de vida… He sido un gran fan de Borderlands por largo tiempo, y no se si estaré vivo para ver Borderlands 3. Si es posible que alguien pudiera encontrar la forma de que pueda jugarlo antes, estaría por siempre agradecido. Traté de ver si podía ver Avengers: Endgame antes porque no estaba seguro de cuánto tiempo tenía, pero no tuve suerte. Si alguien pudiera ayudarme, significaría todo para mi. Gracias por escuchar.