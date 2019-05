John Wick: Chapter 3 y Netflix arrasan en los Golden Trailer Awards 2019

John Wick: Chapter 3 logra el premio más codiciado en los Golden Trailer Awards 2019.

John Wick no es un personaje del que hablemos de forma recurrente aquí en FayerWayer. Pero resulta innegable que se ha convertido en un referente obligado para los amantes del cine de acción moderno y la cultura popular de hoy.

John Wick llegó oficialmente a Fortnite con el evento "Wick’s Bounty" Baba Yaga viene con todo: el asesino interpretado por Keanu Reeves llegó junto al estreno de John Wick 3: Parabellum.

La mayoría de los devotos a esta saga conocieron la primera película en plataformas de streaming. De modo que ahora que ha llegado el estreno de su última entrega, John Wick: Chapter 3 – Parabellum, la expectativa estaba por los cielos y parece que cumplió de sobra.

El momento del merecido reconocimiento ha llegado y los Golden Trailer Awards han sido los primeros en galardonar a la cinta. Dándole el premio Best of Show, Best Action y Best Summer 2019 Blockbuster Trailer por la edición de su segundo avance de promoción. Mismo que pueden ver ahí arriba.

La cinta por sí misma es una clase magistral de edición y coreografías. Así que el triunfo es más que merecido.

Aunque también llama la atención que Netflix fue el gran ganador de la velada. Ya que obtuvo un total de 16 estatuillas. Muchas de ellas gracias a ROMA. La cinta de Alfonso Cuarón que igual arrasó en los Premios Óscar.

Aquí la lista de los premios entregados en la transmisión en vivo:

Best of Show

John Wick Chapter 3 – Parabellum “Conversation”

Lionsgate

AV Squad

Best Action

John Wick: Chapter 3 – Parabellum “Conversation”

Lionsgate

AV Squad

Best Animation / Family

Toy Story 4, “Stories”

Walt Disney Studios/Pixar

MOCEAN

Best Comedy

Long Shot, “This Guy”

Lionsgate

Trailer Park, Inc.

Best Documentary

Free Solo

National Geographic

Mark Woollen & Associates

Best Drama

A Star Is Born “Not Alone”

Warner Bros.

GrandSon

Best Horror

Us, “Nightmare Int’l”

Universal Pictures

Buddha Jones

Best Independent Trailer

The Favourite

Fox Searchlight

Mark Woollen & Associates

Best Music

Us “Enemy”

Universal Pictures

Inside Job

Best Thriller

Bird Box “New Children”

Netflix

Wild Card

Best Video Game Trailer

Anthem, “Conviction”

Oats Studios

MOCEAN

Golden Fleece

Serenity “Trailer 2”

Aviron Pictures

InSync PLUS

Most Original Trailer

Roma “Unforgettable”

Netflix

GrandSon

Best Summer 2019 Blockbuster Trailer

John Wick: Chapter 3 – Parabellum “Conversation”

Lionsgate

AV Squad

Best Fantasy Adventure

Avengers: Endgame “Reflections”

Walt Disney Studios/Marvel

MOCEAN

Best Teaser

Once Upon A Time In Hollywood “Names”

Sony Pictures Entertainment

Buddha Jones

Box Office Weekend Award

Biggest 3 Day Total Opening Weekend:

Disney, Avengers: Endgame

Walt Disney Studios/Marvel