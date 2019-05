James Gunn habla sobre su despido de Guardians of the Galaxy Vol. 3

El director por primera vez habla sobre cómo fue para él el momento en el que fue sacado de su propia película.

Hace algunos meses James Gunn fue protagonista de uno de los episodios más extraños en la historia reciente del cine.

El director fue víctima de un linchamiento digital, derivado de sus inclinaciones políticas anti Trump; en donde detractores de Gunn exhibieron viejas publicaciones de Twitter para crucificarlo digitalmente.

Derivado de todo ese ruido el director y guionista terminó siendo expulsado de la dirección de Guardians of the Galaxy Vol. 3. Esto fue algo que los fans tomaron muy mal, igual que el reparto.

Por lo que la cinta fue enlatada indefinidamente a la par que los actores se manifestaron activamente en contra de la decisión. El paso del tiempo le terminó favoreciendo a James Gunn y Disney junto con Marvel Studios cambiaron de parecer. Recontratando al cineasta.

Durante todo ese lapso James Gunn nunca había hablado directamente sobre el asunto. Pero ahora acaba de romper el silencio en una entrevista con al gente de Deadline:

No culpo a nadie. Me siento y me he sentido mal por un tiempo sobre algunas de las formas en que hablé públicamente.

Sé que a la gente le ha lastimado algunas de las cosas que he dicho, y esa sigue siendo mi responsabilidad, que no fui tan compasivo como debería ser en lo que digo. Me siento mal por eso y asumo toda la responsabilidad. Disney tenía totalmente el derecho de despedirme. Esto no fue un tema de libertad de expresión. Dije algo que no les gustó y tenían todo el derecho de despedirme. Nunca hubo ningún argumento sobre eso.

Como se puede leer Gunn se muestra ecuánime y centrado sobre el incidente y la situación en la que Disney se encontraba.

Sin embargo no iniciará pronto a retomar su labor con Guardians of the Galaxy Vol. 3. Actualmente se encuentra trabajando en el guión de The Suicide Squad, que también está contemplando dirigir.

Así que pasará un muy buen rato antes de saber qué sucederá con la historia de los Guardianes de la Galaxia.