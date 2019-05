J.K Rowling va a sacar cuatro libros nuevos de Harry Potter

La connotada autora J.K Rowling, conocida por ser la creadora del querido por tantos Harry Potter, lanzará cuatro nuevos libros.

Estos corresponderán al universo de la saga, y ojo, que "no serán de ficción":

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through… non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih

— Pottermore (@pottermore) May 24, 2019