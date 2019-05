Filtran imágenes de iOS 13 que muestran el nuevo Modo Oscuro y más

La nueva versión del sistema operativo móvil se presentará la próxima semana en WWDC.

En menos de una semana se llevará a cabo la Worldwide Developers Conference (WWDC) donde se espera que Apple presente las nuevas versiones de sus sistemas operativos, incluyendo por supuesto iOS 13, y hoy tenemos que se han filtrado unas imágenes que nos muestran algunas de las novedades que se agregarán (vía 9to5Mac).

Para empezar, las imágenes nos presentan el tan comentado Modo Oscuro que se podrá activar en los Ajustes o directamente en el Centro de Control, y también nos muestran cómo modifica la pantalla en diversas aplicaciones como en la Música y en la herramienta para editar las capturas de pantalla que por cierto también viene con algunas modificaciones.

Otras aplicaciones actualizadas

Tal como se había reportado antes, también habrá mejoras en diversas aplicaciones como la de Recordatorios que tendrá secciones separadas para hoy, programadas, marcadas y todas, y también será posible realizar búsquedas entre los recordatorios existentes.

También se menciona que se unificarán Find My Friends y Find My iPhone en una sola aplicación que se llamará "Find My" que contará con todas las características de las dos aplicaciones y que ha sido muy optimizada para iPad.

Se espera que Apple anuncie todas las novedades de iOS 13 el próximo lunes durante la conferencia de apertura de WWDC, así que atentos que por supuesto estaremos cubriendo todo lo que ocurra en el evento.