México: Las opciones para tener Internet en tu celular gratis o muy barato

Si no necesitas realmente un plan de datos o tienes una emergencia cuando no cuentas con Internet en tu celular, estas opciones pueden sacarte de apuros.

¿Estás en un aprieto y te urge Internet en tu celular? Sea cual sea la razón; hay algunas opciones que te ayudan a contactarte con el mundo de forma barata; e incluso gratuita aunque más limitada. Ya sea mediante prepago o con aplicaciones especiales; la solución es muy sencilla.

Los planes prepago más económicos para tener Internet

No necesitas gastar mucho dinero. En el caso de Unefon, existe el plan "Unefon Ilimitado" que te da un día entero de Internet por sólo 10 pesos mexicanos. Lo mejor es que, según las especificaciones del servicio; las llamadas, mensajes y megas que te ofrece son ilimitados. Este mismo plan también maneja otras tarifas: 2 días por 20 pesos; 3 días por 30 pesos y una semana por 70 pesos (duh). Si buscas más, con 150 pesos te dan 15 días de servicio y obviamente; por 300 tendrás un mes entero.

En el caso de Telcel también hay opciones. Estos son los planes más baratos que encontrarás:

Y si eres AT&T; sí, tendrás menos opciones baratas de prepago, pero también hay:

La opción gratuita y legal

¿Eres usuario de Android? Aquí viene lo bueno. Esto ya lo saben muchas personas alrededor del mundo; pero no todos. Y sin duda, es una opción que debería llegar a todos los oídos. Hablamos, obviamente, de Messenger Lite y Facebook Lite.

Estas dos aplicaciones son la versión ligera de las que ya conoces y quizá tengas instaladas. Pero no sólo son ligeras; sino que además en caso de que no tengas datos en tu celular, proveerán el servicio de forma gratuita. Sí, no importa que no tengas ni un peso de saldo; seguirás mandando mensajes y viendo (con limitaciones) lo que comparten tus amigos en Facebook.

Ambas son apps oficiales de la compañía y puedes descargarlas en la Play Store. Eso sí: esto puede o no estar disponible dependiendo la operadora que uses. Ojo. En este caso fueron probadas con línea AT&T.