Instagram prueba stickers con letras de canciones en tiempo real

Parece que Instagram tiene una nueva función en pruebas y sería una muy popular.

Instagram se ha convertido últimamente en una red social muy popular y amigable para todos los que buscamos un refugio de todo el ruido, manipulación y discursos de odio presente en otras plataformas.

Este crecimiento ha hecho que la comunidad y su regulación crezca de manera constante. Lanzando también nuevas funciones, que resultan atractivas y muy propias para esta red social.

Desde el pasado mes de abril Jane Manchun Wong, descubrió que habían liberado de manera discreta y sólo para algunos usuarios una nueva clase de stickers.

En donde era posible poner el video y con ello la letra de algunas canciones. Para darle un sentido más dinámico y divertido a las publicaciones. Ahora, la propia Jane ha logrado capturar en video la función, para demostrar cómo operan los stickers:

Instagram is working on Lyrics Stickers pic.twitter.com/DWF1xUZBPX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 19, 2019

Never Gonna Give You Up de Rick Ashley funciona como sujeto de pruebas para esta nueva función. En donde vemos cómo las letras se despliegan en tiempo real sobre un fondo con los tonos distintivos de Instagram.

Ya tiene casi un año desde que los usuarios son capaces de agregar fragmentos de 15 segundos de canciones almacenadas den Spotify.

Ahora con estos nuevos stickers sería posible darle aún más diversión a esas publicaciones melódicas. Aunque hace falta que la función sea liberada para todos lo usuarios.

Y como bien sabemos la gente de Instagram suele tomarse bastante tiempo para lanzar este tipo de cambios.