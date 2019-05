Después de tanto pedirlo, Instagram finalmente deja ver videos en horizontal en IGTV

La decisión de Instagram vendría motivada por las constantes peticiones de los usuarios que requerían utilizar IGTV en formato horizontal.

Instagram se convirtió en una de las redes sociales preferidas para consumir contenidos por internet. Debido a eso, el lanzamiento hace casi un año de su plataforma de videos de mayor extensión fue todo un acierto. Desde entonces el público ha sabido sacarle provecho haciendo todo tipo de publicaciones muy llamativas.

No obstante, había algo que no permitía disfrutar del todo de esta plataforma. Al igual que Stories, IGTV se reducía a mostrar videos únicamente en formato vertical. Inclusive, a pesar de que algunos contenidos ya estuvieran publicados en formatos panorámicos, era imposible disfrutarlos cómodamente. Es decir, no se podía simplemente girar el smartphone y que el video se ajustara a la pantalla.

Pero eso va a cambiar a partir de ahora. Instagram confirmó recientemente en un blog que IGTV tendrá soporte para videos en horizontal. Según ellos, esto es un paso que se toma después de escuchar las opiniones de los creadores y los usuarios. Al parecer, ambos solicitaban con ansias de que esto fuera integrado a la plataforma.

Para los creadores de Instagram, esta decisión es un recuerdo de otras decisiones que tomaron en el pasado. Por ejemplo, lo compararon a cuando en 2015 habilitaron la posibilidad de subir fotos que no fueran únicamente cuadradas. Así, consideraron esto como una oportunidad para que sus usuarios se quedaran, y piensan que esto mismo ocurrirá con IGTV:

Para los espectadores, esto significa que IGTV será un lugar para ver incluso más contenido de los creadores que aman, y hacerlo directamente desde su teléfono. Para los creadores, esto significa más libertad para expresarse como quieren. Los videos verticales son excelentes para los creadores que desean estar cerca y ser personales con su público; Pero los horizontales también tienen sus fortalezas, especialmente cuando se trata de formatos como la danza y los deportes que son de alto movimiento y con frecuencia cuentan con un puñado de personas en el cuadro".

Con esto, Instagram continúa implementando necesarios cambios solicitados por el público a un paso lento, pero seguro.